Dazibao remasterisé à Abbey Road et 4 concerts en 2022 en hommage à Pierre Rapsat

Dans le deuxième CD du coffret, on trouve beaucoup d'inédits avec d'autres artistes: "Il y a des chansons de Pierre qu'il avait travaillées entre le moment où Dazibao est sorti et son décès. L'intérêt, c'était de rassembler des chansons qui sont un peu dans le même "moule" que Dazibao. Et puis on a aussi des reprises. Un reprise de "Les rêves sont en nous" par Johan Verminnen, en néerlandais. Et puis on a deux inédits, "Jardin secret" chanté par Maurane en 2003 aux Francofolies de Spa lors d'un concert hommage, et aussi une version d'"Un cœur qui se bat" par Brasero".

Pour célébrer les 20 ans de Dazibao, son éditeur de l'époque, Team Four Action, vient de le remasteriser dans les studios d'Abbey Road et d'y ajouter un CD avec des titres inédits de Rapsat et des titres rares chantés par d'autres artistes. "C'est vraiment le CD original, remasterisé à Londres dans les studios d'Abbey Road par Alex Wharton qui a masterisé le back catalogue des Beatles mais aussi des albums comme Radiohead" explique Christian Martin, le fondateur de Team Four Action.

Le 20 avril, cela faisait déjà 19 ans que le chanteur verviétois Pierre Rapsat nous quittait. Cela faisait aussi 20 ans que sortait son dernier album sans doute le plus mythique, le plus apprécié et le plus reconnu par ses fans, Dazibao, 12 titres, avec des tubes comme "Ensemble" et "Les rêves sont en nous".

Quatre concerts en 2022 pour les 20 ans de sa disparition

Olivier Fivet, le chanteur de Brasero, le coverband officiel de Pierre Rapsat. - © Tous droits réservés

Par ailleurs, au printemps 2022, pour célébrer les 20 ans de la mort de Pierre Rapsat, la société de production CUBE de Trois-Ponts organisera quatre concerts avec le coverband officiel de Rapsat, Brasero, élargi par le Brass Band de Xhoffraix et plusieurs choristes et musiciens, le premier à la Scène de Malmedy le 15 avril, mais aussi au Country Hall de Liège le 23 avril 2022.

Un hommage à toute sa carrière

Deux grandes salles car le groupe Brasero sera fortement élargi pour ces concerts qui seront un hommage à toute la carrière de Rapsat. Olivier Fivet, le chanteur de Brasero: "On a travaillé avec des musiciens additionnels, un claviériste supplémentaire, une choriste supplémentaire, et puis on va avoir ce big band avec 40 cuivres qui va venir nous rejoindre pendant une partie du concert. On est très impatient, ça va être du gros son".

Pierre Rapsat, ce sont 16 albums, avec quelque 17 titres. Toutefois, le choix des titres n'a pas été trop compliqué, comme le confie Olivier Fivet: "Compliqué, oui et non, c'est-à-dire que le public veut un concert best of, donc quand vous prenez les best of, vous dépassez déjà presque les deux heures de concert. Donc là on est à deux heures et demi de concert. On a peut-être un ou deux titres un peu moins connus, quoique le fans les connaissent très bien. Mais ça va être un concert vraiment best of, on va commencer avec les tout débuts, "Judy", "L'enfant du 92ème", jusqu'à l'album Dazibao pour terminer".

On sait que Rapsat était avant tout un rockeur. Et le côté rock sera bel et bien présent aux concerts: "Ce côté rock, c'est primordial" explique le chanteur. "J'écoute Rapsat depuis que je suis tout petit, et je l'ai toujours apprécié comme rockeur, et moi c'est justement une partie que j'adore chez Rapsat, c'est ce côté rock, guitare. Et donc ça, évidemment, ce sera présent pendant le concert".