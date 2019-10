"Darwin l'original": l'exposition qui revient sur la vie du scientifique britannique

La Cité Miroir de Liège a ouvert ce samedi l’exposition “Darwin, l’original”. Sa spécificité: aborder la vie du scientifique britannique. "Cette exposition n’a pas pour but de montrer la théorie de l’évolution, c’est quelque chose de connu. Nous, nous présentons l’homme, qui il était, comment il a réfléchi, d’où il vient et comment il a pu être avant-gardiste pour son époque" explique Christelle Guiraud, la commissaire de l’exposition.

Au sein de l’exposition, la théorie de l’évolution est malgré tout fortement représentée. Mais elle est toujours remise en contexte avec la pensée du scientifique.

Le scientifique avant-gardiste

Darwin est né dans une famille humaniste, qui luttait déjà contre l’esclavage et qui venait en aide aux pauvres. Il va garder cette pensée et cela se ressentira dans sa vie. Il était notamment très avant-gardiste concernant la place de l’homme et de la femme dans la société.

"Il prônait l’éducation des femmes. Il est féministe avant-garde. Il va montrer que la femme est mise à l’écart dans la société. On ne l’éduque pas, on ne lui laisse pas la place… Darwin va promouvoir cette éducation des femmes, ce qui est génial pour cette époque-là."

En plus de sa pensée sociale très avancée pour l’époque, les visiteurs pourront aussi découvrir l’acharnement dans son travail, son amour pour ses dix enfants ainsi que sa lutte contre l’esclavagisme.

L’exposition se tiendra à la Cité Miroir jusqu’au 2 février. Elle est également complétée par l’exposition "Tous croyants ?" du Centre d’Action Laïque. Celle-ci vise à remettre en question les croyances et à développer un esprit critique. Toutes les infos sur le site web de la Cité Miroir.