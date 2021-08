Dans le quartier liégeois d’Amercoeur, le "projet Cornillon" mis sous scellés

C’est décidément un chantier problématique : dans ce quartier liégeois d’Amercoeur, sur un ancien dépôt de tramways devenu un véritable chancre urbain, le groupe Binet a construit un supermarché, qui aurait dû s’accompagner de sept maisons unifamiliales. Elles ont commencé à sortir de terre, puis l’entreprise a été déclarée en faillite. Vaille que vaille, des travaux ont quand même continué, apparemment sous l'égide de la société Blavier.

Sur le site, depuis plusieurs années et lors de diverses phase de réaménagement, la filiale slovène d’une firme bruxelloise a fréquemment envoyé des ouvriers dans des conditions de travail plutôt floues. L’endroit a donc fait l’objet de surveillances. Le jour de la fête nationale, des inspecteurs de l’office national de l’emploi ont repéré deux personnes, occupées à du plafonnage. L’une d’elles a pris la fuite, l’autre, un ressortissant hondurien, a refusé de donner l’identité de son employeur. Devant cette difficulté, la police est intervenue pour apposer les scellés sur les logements, à l’état de gros œuvre.

Difficile à ce stade de savoir si, un jour, ce "projet Cornillon" pourrait être achevé : il reste notamment un vaste hangar, laissé à l’abandon et régulièrement squatté, supposé se réhabiliter en un "équipement collectif", polyclinique ou salle polyvalente, et qui ne trouve décidément pas d’investisseur. C'est d'autant plus regrettable que les aspects commercial et résidentiel du dossier avaient été jugés indispensablement complémentaires par les autorités communales lors de l'octroi du permis d'urbanisme.