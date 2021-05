Dans le dossier Ogéo, Marc Bolland est blanchi par Deloitte

Il a été une sorte de dégât collatéral des enquêtes approfondies commanditées par la nouvelle direction de Nethys: au début du mois de mars, le conseil d'administration du fond de pension Ogéo a dû suspendre la mission confiée à Marc Bolland, bourgmestre de Blegny, et fondateur de la société, à la suite d'un rapport intermédiaire des enquêteurs du bureau Deloitte. En cause, des factures de consultance qualifiées d'atypiques.

Mais les conventions ont été depuis lors examinées dans le détail, et l'intéressé a pu fournir les explications et justificatifs. La conclusion, c'est que les conventions ont respecté les principes de gouvernance, et que les contrats ont été respectés. Les suspicions sont donc sans fondement. C'est ce qui est indiqué dans une lettre datée de ce vendredi, et signée de la présidente Julie Fernandez Fernandez. Il s'en déduit que Marc Bolland redevient conseiller des administrateurs d'Ogéo, occupés à réorganiser la firme, après le départ de deux de ses directeurs.