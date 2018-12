Dans la région hutoise, Noël se fête au théâtre

"Noël au théâtre" est une initiative de la coordination des centres culturelles de la région hutoise pour faire, durant les vacances, une proposition de spectacles vivants pour les familles. Il existe également une collaboration avec les comités de fête des villages de la région hutoise.

Des spectacles dès le plus jeune âge

L'appellation théâtre jeune public prend ici tout son sens. Les familles sont directement concernées ainsi que les tout-petits.

Vicky Stratidis (animatrice-programmatrice du Centre Culturel de Amay) : "Certains des spectacles proposés s'adressent aux enfants dès 2,5 ans avec des propositions de mouvements, de danse, de musique et de beaucoup de peps pour les tout jeunes enfants. Parfois, on est un peu trop petit pour certains spectacles mais on n'est jamais trop grand car les adultes y trouvent leur compte aussi".

16 spectacles dans la région hutoise

L'offre des spectacles dans différents endroits de la région est vaste et permet à beaucoup de familles de choisir parmi les Musiques Bavardes par la Cie les Grandes Moustaches ou encore la "Création d'un univers" par la Compagnie des Mutants.

"Il y a une création des Royales Marionnettes, qui s'intitule les quatre fils Aymon, explique Vicky Stratidis. Il faut savoir que cette Cie est très engagée et souvent extrêmement pertinente. Ce sont des marionnettes traditionnelles liégeoises en bois.Ce spectacle se donne sous le chapiteau de Marchin et il s'agit de l'histoire de ces 4 fils qui décident d'aller contre le pouvoir de Charlemagne. Il y a également le superbe spectacle de Samir Barris, le Baya Trio dans l'Espace Saint-Mengold à Huy pour les tout-petits. Il s'agit de comptines du monde entier".

Toute la programmation de Noël au Théâtre à Huy sur le site: https://www.acte2.be/