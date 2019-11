Dans l'hôtellerie liégeoise, l'union fait désormais la force !

80% des établissements hôteliers de la région liégeoise viennent de se regrouper et de créer l' "Association des hôteliers de Liège". L'objectif est de devenir un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics (ville, province,...) et trouver ensemble des pistes pour booster le tourisme familial et d'affaires. Les 14 hôtels concernés gèrent 1200 chambres, 26000 nuitées par an et représentent 210 emplois.

Ces dernières années, la fréquentation des hôtels a baissé en région liégeoise et la cité ardente n'est plus "the place to be". "elle l'a été, elle ne l'est plus mais elle va le redevenir" affirme Serge Rouelle, directeur de l'hôtel Ibis de la place de la République Française et co-président de cette nouvelle Association des Hôteliers de Liège " A titre d'exemple, le Palais des Congrès est un très bel outil mais il est parfois méconnu de la clientèle d'affaires. Le centre historique de Liège mériterait lui aussi d'être mieux valorisé au niveau international"

Le secteur hôtelier est en pleine mutation. Rien qu'à Liège, 3 nouveaux hôtels devraient ouvrir leurs portes ces prochaines années.