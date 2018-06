Dans l'égout de Herstal : des solvants et des résidus de plastique

Les produits chimiques déversés dans l'égout à Herstal ont été identifiés. Il pourrait s'agir du résidu de nettoyage d'une cuve. Cette cuve aurait contenu un produit servant à fabriquer du plexiglas. Comme aucune entreprise herstalienne ne fabrique ce produit, la commune de Herstal suppose que le pollueur est venu d'ailleurs. Les concentrations de substances chimiques ne mettent pas en danger la santé des riverains. C'est ce que le bourgmestre Frederic Daerden a tenté d'expliquer aux habitants de la rue Alfred Smeets hier à Herstal.

Dialogue tendu entre bourgmestre et riverains

Mais entre le bourgmestre Daerden et ses administrés, le dialogue n'a pas été facile. Beaucoup étaient énervés et avaient du mal à croire le bourgmestre et la médecin qui l'accompagnait. Les produits chimiques sentaient mauvais, ils irritaient, mais d'après les prélèvements, ils n'étaient pas assez concentrés pour mettre leur santé en danger. Et la commune a agi tout de suite. Réaction d'une habitante : "Monsieur le bourgmestre a pris les choses à la légère dès le départ. Alors qu'il a été averti rapidement. Si nous, les habitants, nous n'avions pas pris les choses en main, si nous n'avions pas été sonner à toutes les portes, contacté différents organismes, rien n'aurait bougé."

C'est précisément le contraire que le bourgmestre Daerden a tenté de faire entendre. Que la commune a pris les choses au sérieux et a immédiatement tenté de savoir si la pollution était dangereuse, par explosion ou par inhalation, ce qu'étaient les produits déversés, où ils avaient été déversés et par qui. Les réponses dont il dispose sont encore partielles.

Acétone et résidu de fabrication de plexiglas

Les solvants ont probablement été répandus illégalement dans l'égout des Hauts-Sarts, mais pas par une entreprise du zoning : "Il y a non seulement des solvants" explique Frederic Daerden, "mais aussi des substances plastiques. Et donc une des pistes c'est une cuve, qui aurait contenu ces produits-là, qui aurait été nettoyée, et le restant aurait été versé dans l'égout du zoning. Nous savons que ces produits plastiques ne sont pas produits aux Hauts-Sarts. Donc l'hypothèse, c'est que le pollueur vient d'ailleurs."

Rue Alfred Smeets, Frederic Daerden a fait face à une cinquantaine d'habitants dont quelques-uns ont montré leur exaspération. D'autres, aussi affectés par la pollution, sont plus indulgents : "Il y avait beaucoup de personnes en colère" explique cette riveraine de la rue voisine "Je trouve que c'est bien le déplacement qu'il a fait. Il aurait aussi pu ne pas venir."

La commune annonce une surveillance pour identifier le pollueur et le pincer au cas où il recommencerait.