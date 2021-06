Dans l’ancienne clinique Saint-Joseph, tout doit disparaître

Chiner dans les couloirs d’un ancien hôpital, l’expérience est peu banale. Des meubles de bureau et du matériel médical sont à vendre dans les locaux de l’ancienne clinique Saint-Joseph, à Liège. Tout doit disparaitre.

Ni blouses blanches, ni patients. Cela fait plus d’un an que les cliniques Saint-Joseph, de l’Espérance et Saint-Vincent sont vides. Elles ont fusionné et déménagé dans le nouvel hôpital du MontLégia.

Mais il restait encore du matériel et des meubles. Le tout était conservé dans les sous-sol de l’ancienne clinique Saint Joseph, à Liège. Le CHC a lancé un appel aux amateurs, sur les réseaux sociaux. La petite annonce a un succès fou : des milliers de partages, en quelques heures.

Alors, ces jours-ci, les couloirs du sous-sol de Saint-Joseph reprennent vie. Équipés de visseuses, ou de tire palettes, particuliers ou membres d’asbl, ils sont nombreux à rechercher la bonne affaire.

" Il y a vraiment de tout ", indique Frédéric Carrier, le directeur des cliniques de proximité du CHC. " Des tables d’opération, des armoires vestiaires, des frigos, des bureaux, des lits pour bébé. Mais ça part très vite ".