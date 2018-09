Dalhem dans l'air du temps: exit les partis traditionnels, place à Maïeur et Dalhem Demain

A Dalhem, le bourgmestre libéral Arnaud Dewez, 31 ans, est candidat à sa propre succession sous la nouvelle liste baptisée " Maïeur ". Celle-ci compte 19 candidats apparentés pour la majorité d’entre eux au MR et au cdH. Cinq candidats sont indépendants. Le candidat dit " d’ouverture ", une grande tendance dans cette commune de la Basse-Meuse où chacune des trois listes accueille des personnes sans appartenance ou expérience politique. C’est le cas aussi de Dalhem Demain, un nom qui fleure bon l’air du temps, nouvelle liste emmenée par Pierre Etienne, l’actuel président de L’USC de Dalhem et conseiller au sein du CPAS qui se présente pour la première fois aux élections communales sous un autre nom que le PS, même si ce nouveau mouvement regroupe une majorité de candidats apparentés socialistes. " On ne renie pas les idées du PS, on n’oublie pas d’où on vient mais il faut savoir sortir de sa zone de confort, prendre des risques, se montrer audacieux " explique Pierre Etienne, qui se montre aussi très ambitieux, visant la majorité absolue. A Dalhem, donc, plus de partis traditionnels. Plus de liste PS, MR ou cdH. Une autre particularité de ces élections communales 2018. Enfin, la liste Renouveau, dans l’opposition depuis 2006 est toujours bien présente avec, à sa tête, Aurore Grison, déjà candidate lors des élections de 2012. Renouveau dont la philosophie repose sur plus de transparence et la volonté d’impliquer d’avantage le citoyen dans la gestion de la commune.

Ruralité, mobilité, urbanisme

Que ce soit la liste Maïeur, Dalhem Demain ou Renouveau, les préoccupations majeures pour la commune se rejoignent: préserver le cadre de vie rural, gérer de manière responsable l’aménagement du territoire et l’urbanisation et privilégier la mobilité douce. Une des priorités incontestables pour Renouveau est aussi d’améliorer la sécurité routière en remettant notamment en état des routes truffées de nids de poules ou en construisant des trottoirs dans des rues qui en sont dépourvues.

Le bourgmestre Arnaud Dewez tire un bilan positif de sa législature. Il se félicite notamment de la gestion saine de la commune et du maintien d’une fiscalité basse ainsi que de l’avancement voire de l’aboutissement de certains dossiers, en souffrance depuis très longtemps pour certains.

Epinglons notamment le déblocage des dossiers des voiries régionales N604 et N608, leur réfection étant programmée respectivement fin octobre 2018 et janvier 2019 et la création d’une piste cyclable et piétonne entre Warsage et Berneau.

Si chaque meneur de liste se montre très confiant quant aux résultats du prochain scrutin, Renouveau aime rappeler qu’il était le vainqueur des élections de 2012 avec 37,56 pour cent des voix et que leur victoire leur a été volée. Six années ont passé et avec elles, l’amertume et l’aigreur. Aurore Grison ne compte plus rester dans l’opposition.