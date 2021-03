"D'un continent à l'autre, les marionnettes s'exposent", au Centre Culturel de Theux

Plus d'une centaine de pièces sont présentées issues d'une quinzaine de pays, dans des costumes liés à leur origine. Le parcours propose un voyage à travers les continents pour s'achever chez nous avec les incontournables Tchanchès et Nanesse.

Cette exposition est propriété de la Province de Namur mais gérée sur le terrain par la compagnie théâtrale "Les Zygomars". Elle fait l'objet de visites pour les enfants de 5 à 12 ans, sans leurs parents, guidées par Laura Bawain, animatrice au centre culturel theuxtois: "Le fil conducteur de l'exposition, c'est vraiment le voyage à travers les cinq continents" explique-t-elle. "On se rend compte dans cette exposition que la marionnette est vraiment un moyen d'expression propre à chaque culture, et l'exposition va vraiment dresser un panorama très significatif qui témoigne de la diversité des marionnettes partout dans le monde. On va voyager en Australie, en France, en Angleterre, au Vietnam, au Burundi, en Pologne, en Russie, en Allemagne, en Inde, en Chine, ou encore en Indonésie".