D’énormes engins de levage arrivent vendredi pour le renflouement des épaves de la Meuse

C’est la société Hebo basée au port de Rotterdam qui va se charger, la semaine prochaine, du renflouement des deux bateaux naufragés voici un mois, emportés par le fleuve déchaîné. Cette firme n’est pas inconnue en région liégeoise, puisqu’elle est déjà intervenue pour le placement d’éléments du nouveau pont barrage de Monsin.

Concrètement, c’est une impressionnante barge-ponton, un sheerleg qui doit arriver ce vendredi. Après quelques préparatifs, il est prévu de sortir des eaux une première péniche le mercredi d’après, puis la seconde le surlendemain. Les avis à la batellerie ont été diffusés, qui annoncent plusieurs jours d’interruption de la circulation sur un tronçon entre les deux ponts en aval et en amont du port des yachts.

Le délai de ces récupérations d’épaves est sans commune mesure avec les précédentes opérations de ce genre, l’une à Ougrée qui a pris plus de quatre ans, et l’autre à Chertal plus de deux.