D'éducateur à artisan savonnier, le défi du spadois Olivier Förster

Un éducateur en maison de retraite qui se lance comme artisan savonnier, cela n’arrive pas tous les jours. C’est le défi que s’est lancé le spadois Olivier Förster. Et c’est dans la ville d’eau qu’il a établi son atelier, le voulant attaché à une tradition historique liée au bien-être dans une ville thermale.

Devenir artisan lui trottait dans la tête depuis longtemps. Le savon, c’est un peu plus dû au hasard : " Je suis éducateur spécialisé de formation mais je me voyais assez bien avoir une activité de production artisanale. Du coup, un jour, j’ai lu le dos d’un pot de gel douche et je ne savais pas qu’il n’y avait pas de savon dans le gel douche. J’ai commencé à me renseigner. J’ai fait des petits tests chez moi, ça m’a plu, et je me suis dit qu’il serait intéressant de professionnaliser ça. Je suis parti à Forcalquier, à l’Université européenne des senteurs et des saveurs, où je me suis formé à devenir artisan savonnier ", explique Olivier Förster.

Formé dans le sud de la France, il y a appris la rigueur que demande ce travail : " Je travaille en saponification à froid, donc on va prendre, en gros, de la soude caustique, de l’eau et des corps gras. On va mélanger tout ça et on va obtenir du savon. C’est une concentration et il s’agit d’être méticuleux dans ses calculs pour ne pas faire d’erreur et pour obtenir un produit de la plus grande qualité ", précise-t-il.

Et dans son ambition, Olivier Förster n’oublie pas sa fibre sociale d’éducateur : " Ce serait de pouvoir en vivre, et si j’ai la chance un jour de pouvoir en vivre, de pouvoir continuer mon métier d’éducateur au travers de l’entrepreneuriat, et donc de pouvoir faire de l’insertion socio-professionnelle au travers de mon entreprise. Ça, ça me plairait bien ", confie encore l’artisan.

La Savonnerie de spa commercialise ses deux types de savons essentiellement via les réseaux sociaux.