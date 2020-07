Cyclisme: annulation d'Aubel-Thimister-Stavelot

Cela devait être la première course cyclistes pour juniors UCI après déconfinement. La 54 ème édition de la course Aubel-Thimister-Stavelot est finalement annulée. Elle devait avoir lieu du 7 au 9 août. Vingt-cinq équipes devaient être présentes au rendez-vous de cette course au parcours très vallonné. Pour les jeunes , c'est l'occasion de se révéler. C'est ainsi que la course compte à son palmarès un certain Remco Evenepoel (2018) ou encore Franck Vandenbroucke (1992).

Pourtant, les organisateurs avaient tout fait pour respecter les protocoles quitte à organiser à huis clos mais les bourgmestres en ont décidé autrement.