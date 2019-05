« Culture Nature » , grande animation familiale le dimanche 19 mai sur le site de la Gileppe

L’initiative émane des gestionnaires du Parc Naturel Hautes-Fagnes Eifel : après s’être implanté au château de Reinhardstein en 2015, à Heppenbach-Amblève en 2016 et 2017, et à la Maison du Parc à Botrange en 2018, l’animation « Culture Nature » prend cette année ses quartiers sur le splendide site du barrage de la Gileppe ; l’événement se déroulera ce dimanche de 13 à 17h avec un programme d’animations éparpillées tout au long du sentier de l’arboretum qui démarre à proximité du parking du barrage.

« Le but de cette activité, explique Jean-Michel Despontin, directeur-adjoint du Parc Naturel Hautes-Fagnes - Eifel, est de proposer une vitrine des activités habituelles du Parc Naturel, à ne pas confondre avec la Réserve Naturelle située sur le sommet du pays autour de Botrange et de la Baraque Michel, qui est gérée par le DNF. Le Parc Naturel s’étend sur 5 communes francophones et les 9 communes germanophones de l’Est du pays et sur plusieurs communes allemandes. Le Parc remplit plusieurs missions : sociales, environnementales et économiques. Il s’est voici peu doté d’une nouvelle dimension, celle de la Culture, et c’est dans ce cadre que « Culture Nature» a été créée. Il s’agit de faire connaître au grand public nos missions au travers d’animations en pleine nature».

Et pour y parvenir, le Parc Naturel a choisi la vulgarisation auprès des familles en proposant une promenade de 2km 200 le long du sentier de l’arboretum de la Gileppe, avec ça et là, diverses étapes à caractère culturel au sens large. C’est ainsi qu’un important volet musical est prévu ; des concerts en pleine forêt seront donnés par des élèves de plusieurs académies, Malmedy, Saint-Vith, Spa, Verviers ou Eupen, tandis que des animations de tout genre fonctionneront au détour du sentier, telles une joueuse de Hang, des troubadours, un stand de valorisation de la laine, un stand du fromage local « le Sarté », un glacier, ou encore un orgue de barbarie .

De son côté, le Service Scientifique du Parc Naturel organisera huit ateliers illustrant ses missions permanentes et proposera notamment une fabrication d’hôtels à insectes. La Maison de l’Eau de Verviers présentera une maquette ludique et interactive sur l’eau « virtuelle » (combien faut-il de litres d’eau pour produire un smartphone par exemple), un film sur la construction du barrage de la Gileppe sera projeté, un stand expliquera la gestion des cours d’eau, la thématique de l’eau étant rejointe cette année par les couleurs du « printemps sans pesticide » ; enfin, des promenades en chars à banc seront organisées et les infrastructures permanentes de la Tour de la Gileppe seront disponibles (accro-branche, location de vélos électriques, restaurant d’altitude à 80 mètres, cafétéria, etc.) .

A noter aussi que le sentier de l’arboretum et ses animations seront accessibles aux PMR.

Infos : www.botrange.be