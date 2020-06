Cultura : seize commerces liégeois font appel à un avocat

Une série de commerçants liégeois s'unissent contre l'arrivée de l'enseigne française Cultura à l'îlot Saint-Michel. Ils se sont adressés à un avocat, avant une éventuelle action en justice. Le magasin Cultura de Liège doit ouvrir début septembre sur 1400 mètres carrés. Il vendra livres, disques, instruments de musique, gaming et papeterie. De quoi effrayer les commerçants locaux déjà actifs sur ces secteurs de marché.

Un énorme concurrent

Emmanuel Péqueux est libraire rue de la violette. Cultura va s'installer à trois cents mètres de chez lui. Il sait ce que disent ses collègues libraires en France : "il peut y avoir des chutes de vingt à trente pour cent de chiffre d'affaires qui suffisent à vous faire fermer la boutique ! La librairie est un secteur économique fragile. J'ai déjà subi le covid et les travaux du tram. Dans ce contexte-là, l'arrivée d'un mastodonte comme Cultura, ça ne me rassure pas. On va devoir se battre commercialement et on ne joue pas dans la même cour !"

A Waterloo l'année dernière, face à la mobilisation, Cultura avait dû renoncer à s'installer. A Liège, seize commerces se coalisent, librairies, papeteries, marchands d'instruments de musique. Ils ont maintenant un avocat : Frederic Van den Bosch. "Le projet Cultura de l'époque à Waterloo avait une configuration juridique similaire voire identique au projet à Liège. A Waterloo, Cultura avait dû demander des autorisations. Logiquement, à Liège, il faut donc aussi demander ces autorisations.

Cultura a-t-elle demandé et obtenu un permis ?

Nous avons interrogé la Ville pour essayer d'y voir clair, pour essayer de savoir si Cultura a introduit ou non des demandes de permis et si oui ou non l'administration a délivré ces permis à Cultura pour cette implantation. A notre connaissance, sous réserve des informations que la Ville nous donnera, nous pensons qu'il n'y a pas eu de demande d'autorisation."

Cette demande de renseignements est une première étape. Ensuite, les seize commerçants liégeois coalisés décideront si oui ou non ils introduisent une action en justice contre l'implantation de la chaîne Cultura à Liège.