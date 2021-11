CST obligatoire : L’HoReCa entre le marteau et l’enclume

Comme il applique la loi, le bar est la cible de quelques critiques, de la part d’une minorité de clients tant sur les réseaux sociaux qu’à l’entrée du bar. Pour les tenanciers, c'est difficile à accepter, d'autant qu'ils n’ont pas réclamé ce CST " c’est compliqué, car nous vivons de la chaleur et de la convivialité. On n’a pas envie de créer cette division, ce tri " nous confie Samia Patsalides, autre responsable du bar. La situation est d’autant plus difficile à accepter qu’elle survient après des mois difficiles " on ne veut pas jouer au policier après 8 mois de fermeture, après avoir perdu une partie considérable de notre clientèle et dans une situation qui reste difficile avec en plus, la TVA qui est repassée à 21% comme si tout allait bien alors que ce n’est pas le cas ".

Ce bar n’est pas le seul à faire ce constat, le président de la Fédération Horeca Wallonie nous confirme avoir recueilli d’autres témoignages du genre. Le secteur se sent pris en otage, entre les mesures du gouvernement et une partie du public qui s’y oppose. Qui plus est, il est mis sous pression au vu des amendes encourues " d’un côté, on dit que le restaurateur est partenaire dans la lutte contre le covid 19 et de l’autre, on lui met un fusil sur la tempe avec des amendes qui vont de 50 à 2500 euros. Et encore, il faut ajouter les décimes et donc multiplier par huit. Ça peut ainsi monter à 20 000 euros " déplore Maxence Van Crombrugge, président de la fédération. Un président qui ne comprend pas non plus pourquoi le tenancier risque une amende 5 fois supérieure à celle des clients qui sont pourtant tout aussi responsables en cas d'infraction.