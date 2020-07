Croisières au départ de Visé : les rives de la Basse-Meuse sous un autre angle

Depuis l’an passé, des croisières sur la Basse- Meuse au départ de l’Île Robinson à Visé sont organisées en juillet et août par la Maison du Tourisme du Pays de Herve et l’Echevinat du Tourisme de la Ville de Visé, soutenus par la Province de Liège ; ces croisières ont connu un beau succès en 2019 à tel point que leur nombre a plus que doublé pour cet été. Il était donc logique de renouveler l’expérience cet été même si la crise du Covid 19 a retardé la décision : " L’été 2019 était un test, et vu l’accueil des touristes, on a relancé les croisières même si la crise nous a fait perdre du temps, explique Anne Zinnen, directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Herve, on a donc décidé de relancer les croisières avec un nombre accru de voyages ; alors que l’an passé, on avait programmé une trentaine de croisières, uniquement les mercredis et deux dimanches de fêtes, cette année, c’est 54 croisières que nous proposons à raison de trois voyages les mercredis et trois le dimanche.

Les opérateurs touristiques ont, comme l’an passé, affrété le bateau Prince Albert pour une croisière d’une quarantaine de minutes sur les eaux tranquilles de la Meuse, d’abord en aval vers Liège puis en amont vers Maastricht. 50 personnes maximum, sur 140 places disponibles, sont autorisées à embarquer en raison des mesures sanitaires ; à la barre, bien qu’habitué de ces croisières, le capitaine savoure : " c’est toujours avec un réel plaisir que je promène les gens comme ça au fil de l’eau ; le succès était au rendez-vous l’an passé, c’est motivant pour nous et cela fait plaisir car si personne ne venait, on se demanderait à quoi on sert !" conclut-il en actionnant sa puissante sirène annonçant le départ.

La Meuse visétoise sous un autre angle.