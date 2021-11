Cristal Park : très dure passe d’armes entre le PTB et le bourgmestre de Seraing

"Il faut récupérer l’argent public" a exigé ce lundi soir le conseiller PTB Damien Robert au conseil communal de Seraing. Ce conseil communal avait été convoqué en urgence par l’opposition PTB – Ecolo – MR, avec un seul point à l’ordre du jour : le projet de Cristal Park au Val-Saint-Lambert, projet dont il est question depuis au moins quinze ans et qui semble très loin d’aboutir.

"Où est passé l’argent public ?" "La majorité ne va pas répondre !"

Comme sœur Anne, PTB, écolo et dans une moindre mesure MR attendent et ne voient rien venir au Val-Saint-Lambert. Sauf l’argent public que le PTB Damien Robert pense voir disparaître dans un puits sans fond : "il y a eu au minimum 32.789.000 Euros d’argent public qui ont été investis. Et après quinze ans d’effets d’annonce, aucun emploi n’a été créé et rien n’est sorti de terre ! Où est passé cet argent ?"

"La majorité ne va pas répondre aux questions" a rétorqué le bourgmestre socialiste Francis Bekaert qui avait accepté le conseil communal en urgence et en vidéoconférence. "Parce que nous ne les avons pas reçues à l’avance", ce que le PTB dément. "Arrêtez ! Laissez-nous travailler" a martelé le bourgmestre, "laissez-nous finaliser ce dossier. Et quand ce dossier sera finalisé, nous reviendrons devant le conseil." Le bourgmestre de Seraing a laissé entendre que si le dossier n’aboutissait finalement pas, ce serait la faute de l’opposition PTB et Ecolo.

Francis Bekaert conteste les chiffres du PTB. Il évoque 17 millions d’Euros investis, pas 32. Le PTB maintient son chiffre, exige que l’argent public soit récupéré et parle d’un patrimoine… en train d’être volé. Le MR nuance et souhaite qu’un projet se réalise au Val-saint-Lambert, sinon l’argent public investi sera perdu. La première fois que le Cristal Park a été mentionné à Seraing, c’était en… 2006.

Rappelons qu’il est question d’une nouvelle version du projet et d’un nouveau partenaire qui serait la société Eloy, mais que dans le même temps, le promoteur Immoval frôle la faillite. Une assemblée générale des actionnaires d’Immoval est programmée pour ce mercredi.