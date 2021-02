Crisnée : deux parcelles agricoles expropriées pour créer un chemin pour vélos et piétons

A Crisnée, la commune a décidé d’exproprier deux terrains agricoles. Le but : aménager un chemin réservé aux piétons et aux cyclistes. Une sorte de ravel pour relier deux rues à travers champs. Le projet s’inscrit dans un plan plus vaste de mobilité douce destiné à relier les villages entre eux par des chemins. Mais les deux agriculteurs propriétaires de la bande de terre de 372 mètres refusent de vendre un bout de leur parcelle.