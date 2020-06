Crise sanitaire : de l'événementiel à l'aide à l'Horeca, l'imprimerie s'adapte

Avec le coronavirus, beaucoup d’entreprises ont vu leur chiffre d’affaires baisser ou se réduire à zéro. C’est le cas de l’Horeca notamment mais pas seulement.

Pour le secteur de l’imprimerie, les commandes ont également chuté. Tout ce qui est papier n’est plus nécessairement le bienvenu. De nombreux événements ont aussi été annulés et avec eux leurs supports promotionnels. Quant aux demandes privées comme pour les faire-part de mariage, là aussi, le téléphone ne sonne plus dans les imprimeries. Alors le secteur doit faire preuve d’inventivité. Damien Sacré et son frère qui ont repris la petite société Brochart et Jalhaytoise (BJ Print) à Stembert (Verviers) l’ont bien compris. Ils ont mis au point des produits spécifiques destinés au déconfinement de l’Horeca.

Un nouveau marché

Il y a quelques mois, BJ Print avait investi dans une nouvelle machine permettant d’imprimer des grands formats. Pour une PME de 5 personnes, plus de 60.000 euros d’investissement, ce n’est pas rien. " Au début du confinement, on ne savait pas trop bien comment on allait s’en sortir. On s’est rendu compte que cette machine était tout à fait adaptée pour nous permettre de développer de nouveaux produits destinés notamment à l’Horeca", explique Damien Sacré. La petite société propose ainsi une gamme destinée aux commerces : la signalétique au sol, des rolls-ups qui peuvent être personnalisés, transparents pour être éventuellement disposés entre les tables, des hygiaphones à poser sur les comptoirs ou encore des cartes chevalets pour afficher les menus des restaurants. Avec les ruptures de stocks de plexiglas, certains de ces systèmes seront peut-être bien pratiques et parfois moins coûteux.

"L’objectif", affirme le patron,"n’est pas de surfer sur la vague et profiter de la crise mais plutôt de rendre service à certains de nos clients tout en faisant tourner nos machines et peut être aussi en développant des créneaux pour le futur". Se réinventer pour certaines PME, c’est vital car pour l’instant, cette petite entreprise ne tourne qu’à 25% de son chiffre d’affaires habituel et, hormis les patrons, le personnel est toujours en chômage temporaire.

BJ Print n’est d’ailleurs pas la seule entreprise qui innove en cette période pour aider l’Horeca. Ainsi, une autre société liégeoise, Ma Balise, propose d’activer son application sur son smartphone pour découvrir la carte du restaurant où vous êtes. Une autre a, elle, mis au point des badges intelligents permettant de maintenir la distance physique.