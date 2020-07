Crise politique à Verviers : "une situation inédite d'autonomie locale cadenassée par un parti"

Les instances du parti socialiste l’ont confirmé : "le PS a activé les procédures internes qui devront se prononcer sur l’éventuelle exclusion".

On parle ici de l’exclusion, bourgmestre en tête, des 7 mandataires socialistes verviétois qui soutiennent une motion de méfiance collective pour saborder l’actuelle majorité PS-MR-Nouveau Verviers et proposer un nouveau pacte de majorité. Cette nouvelle majorité autour toujours de Muriel Targnion rassemblerait ses partisans, le MR, Nouveau Verviers et un nouveau venu, le cdH.

A la suite de la rupture du PS local entre pro Targnion et pro Aydin, du nom du président du CPAS, les instances fédérales avaient placé l’union socialiste communale et la fédération sous tutelle leur intimant l’ordre de ne prendre aucune initiative sous peine d’exclusion.

Geoffrey Grandjean, politologue à l’ULiège analyse cette situation inédite.

" C’est inédit. C’est grave en termes de relations interpersonnelles. C’est aussi inédit dans la façon où l’autonomie locale est cadenassée par les instances du parti et par des autorités supérieures."

Q : Si l’exclusion se confirme, le groupe de Muriel Targnion peut-il mener à bien sa volonté de changement de majorité ?

G.Grandjean :" d’après les règles juridiques, le groupe politique est figé au moment de l’élection donc en 2018. Autrement dit Muriel Targnion devra avoir une majorité au sein de ce groupe politique pour déposer une motion de méfiance constructive. A l’heure actuelle, c’est le cas. Elle pourrait dès lors entamer les démarches avec d’autres formations pour former cette nouvelle majorité politique et de nouveau prétendre au poste de bourgmestre puisqu’elle a fait le plus de voix de préférences (près de 3000) au sein de ce groupe politique qui a été figé en 2018";

Q : Si finalement, elle n’était plus suivie et décidait de faire un pas de côté, qui serait bourgmestre ?

G.G : " si, dans cette hypothèse, le PS reste dans la majorité verviétoise, ce serait alors l’élu qui a fait le deuxième meilleur score c’est-à-dire le président du CPAS Hasan Aydin (2388 voix)."

Q : En cas d’exclusion et de nouvelle majorité, Muriel Targnion et ses partisans ne pourraient plus porter l’appellation PS ?

G.G :" Politiquement il va y avoir un problème car je peux imaginer que le PS va refuser que ce groupe qui serait exclu puisse encore porter le nom de PS. Maintenant, au niveau local, on a l’habitude des formations politiques qui utilisent les noms d’intérêts communaux, entente communale donc on peut imaginer que ce groupe trouve une parade pour arriver à contourner cette appellation".

Q : A Verviers, on martèle que c’est une crise politique et pas communautaire. Vous n’avez pas cette analyse ?

G.G. :"ça pose question car quand on regarde les deux groupes, les deux clans qui s’opposent, on voit bien qu’on a d’un côté majoritairement et même exclusivement des Belges et de l’autre des élus d’origine étrangère et donc on peut s’interroger sur le poids du vote communautaire dont on sait qu’il n’est pas négligeable compte tenu de la diversité de la population à Verviers. Il y a vraiment un enjeu qu’on constate c’est la manière dont un parti politique est amené à gérer ce vote communautaire acquis depuis toute une série d’années et on voit bien ici que le PS est entrain, au niveau fédéral, d’essayer de régler ce problème dans ce cas-ci par rapport à Verviers".

Q : qu’en sera-t-il des autres mandats détenus par ces élus éventuellement exclus du PS ?

G.G. :" la question se posera et à mon sens, soit ce groupe s’apparente à une autre liste, soit il crée une liste avec les conséquences sur ces mandats attribués par exemple dans des intercommunales en fonction du poids du PS. Ils pourraient être perdus par les mandataires actuels. L’autre question c’est est-ce qu’un élu exclu du PS au niveau verviétois le sera aussi pour son mandat de conseiller provincial ? Dès lors il devrait siéger comme indépendant là aussi avec aussi des conséquences sur les mandats dérivés."

Q : tout cela pourrait-il conduire à un important affaiblissement du PS local au prochain scrutin ?

G.G. :" on a fait une étude à l’ULiège. On a comparé les conséquences des votes des motions de méfiance constructives depuis 2006. On constate deux résultats majeurs : lorsqu’elle est individuelle, la personne qui en a fait l’objet se représente en général aux élections suivantes et gagne des voix. Lorsqu’elle est collective, comme ici, c’est souvent le groupe d’élus victimes de la motion de méfiance qui sort renforcé des élections suivantes donc oui ça peut avoir des conséquences politiques en 2024 qui ne sont pas négligeables."

Le PS est actuellement le premier parti de Verviers avec 13 sièges sur 37.