Crise politique à Verviers : un nouveau président pour la section locale du PS

A Verviers, le parti socialiste tente de sauver les meubles et de reconstruire après l’exclusion du PS de la Bourgmestre Muriel Targnion.

Les élus soutenant la Bourgmestre se comptent désormais sur les doigts d’une seule main. Après Didier Nyssen et Jean François Istasse, ce sont les échevines Sophie Lambert et Sylvia Belly qui sont rentrées dans le rang. Muriel Targnion ne compte plus que 3 élus qui lui restent fidèles. Trop peu pour présenter un nouveau pacte de majorité et garder le mayorat.

Par contre le PS "officiel" devrait, en principe, conserver ce mayorat dans une nouvelle majorité à former avec le cartel MR-Nouveau Verviers et cdH.