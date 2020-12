Crise financière pour le Mouvement Personne d'Abord

Le Mouvement Personne d’Abord connaît une sérieuse crise financière. Cette association qui compte des antennes à Verviers, Liège et Namur, s’occupe de personnes handicapées mentales et les responsabilise en les associant étroitement à ses activités via des ateliers, des conférences et autres où ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui interviennent.

Mais avec la crise du Covid, ses rentrées d’argent ont quasiment disparu. Elle lance donc un appel aux dons. " Il n’y a plus d’argent en caisse du fait que nous n’avons pas pu réaliser nos activités habituelles que nous faisons depuis plus de 20 ans pour alimenter notre trésorerie. Il y a un double enjeu : il y a le paiement du personnel et il y a les frais de fonctionnement de l’association, donc la situation est très problématique, d’autant plus que la subvention de l’Aviq (Agence wallonne pour une Vie de Qualité) n’arrivera que début du mois de juillet 2021 ", précise son animatrice-coordinatrice Danielle Tychon.

" Pour finir l’année, nous aurions besoin de 15.000 euros, sans compter les frais pour le personnel puisque nous sommes en chômage temporaire ", s’inquiète-t-elle.

Pour aider l’association, un numéro de téléphone : 087/22.50.55. Une cagnotte est accessible via la page Facebook de l’association.