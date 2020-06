Crise du coronavirus: un trou de 15 millions d'euros pour l'enseignement catholique

Quel est l'impact de la crise du Covid dans les budgets des écoles? C'est ce que révèle une étude que vient de réaliser le SeGEC, le secrétariat général de l'enseignement catholique.

De 24 à 40 euros par élève

Les écoles du réseau libre ont donc fait l'addition: elles chiffrent l'impact de cette crise du Covid à 24 euros pour un élève du secondaire, et même 40 euros pour un enfant de maternelle ou de primaire, soit plus de 15 millions d'euros pour l'ensemble des écoles du réseau libre.

Le poste du nettoyage a été multiplié par 5

Des pertes financières que confirme Mathias Thyssen, directeur général du collège Sainte-Véronique à Liège, une école qui compte 3000 élèves en maternelle, primaire et secondaire: "Ici, au collège Sainte-Véronique, il y a eu vraiment un impact de cette crise, tout d'abord avec les voyages qui ont été organisés. Là, on a essuyé vraiment une perte financière qu'on n'a toujours pas récupérée de certains opérateurs touristiques. Il y a alors le coût même pour la gestion de la crise. Le poste du nettoyage a été multiplié par 5, aussi bien en termes de personnel d'entretien que de matériel. On a dû acheter des masques, du gel, toute la signalétique, les plexis à l'accueil, les rubalises, les autocollants sur les sols, les murs, les affiches. Tout ça a vraiment engendré un coût de plusieurs milliers d'euros".

Des conséquences sur la prochaine rentrée?

Un manque à gagner qui pourrait avoir des conséquences sur la prochaine rentrée. Ce directeur de collège craint en effet de devoir postposer certains investissements, comme l'achat de nouveaux ordinateurs et/ou tableaux interactifs. Il va donc falloir faire des arbitrages.