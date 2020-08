Crise au PS de Verviers : Didier Nyssen, ex-soutien de Targnion, démissionne du conseil communal

Le socialiste Didier Nyssen démissionne du conseil communal de Verviers annoncent ce midi nos confrères de l'Avenir. Didier Nyssen est l'un des anciens soutiens de la bourgmestre dissidente (et exclue du PS) Muriel Targnion. Il avait signé la motion contre Hasan Aydin avant de faire retour dans la ligne du PS le 25 juillet dernier. Il semble que cette position ait été inconfortable.

Didier Nyssen a republié ce lundi matin sur sa page facebook une interview d'Yvan Ylieff. Dans cette interview, l'ex-bourgmestre de Dison critique durement les positions du PS à Verviers, en particulier son choix de soutenir Hasan Aydin et ses partisans plutôt que Muriel Targnion et les siens. Yvan Ylieff accuse le PS d'humilier ses élus et d'avoir choisi le camp du communautarisme contre celui de la laïcité.

En republiant cette interview sur sa page, Didier Nyssen se dit "totalement d'accord" avec Yvan Ylieff. Il commente ensuite, toujours sur facebook l'annonce de sa démission : "La sérénité, le plus important pour mes proches et moi. Même si ce n'est pas la fin dont je rêvais."

C'est Marko Celik qui devrait succéder à Didier Nyssen au conseil communal. Marko Celik a une position politique laïque, opposée au communautarisme que les partisans de Muriel Targnion - dont Didier Nyssen - reprochaient à Hasan Aydin.

Nous avons tenté de joindre Didier Nyssen. Il ne nous a pas encore répondu.