Crise à Verviers : un accord annoncé ce mercredi ou un nouveau tour de carrousel ?

Les partis verviétois vont-ils arriver à un accord de majorité ? Ou vont-ils au contraire se déchirer de plus belle ? Ceux du Cartel doivent se voir ce mercredi matin à 7h30. Ils prévoient une communication dans la foulée.

Ils ont négocié ce week-end.

Le Cartel et le PS auraient même signé dimanche une "feuille de route", un "préaccord", voire même un accord de majorité. Ils se seraient partagé les postes d'échevins. Dans cette configuration, Ecolo resterait sur le seuil. C'est ce qui expliquerait la récente sortie des verts qui refusent désormais de signer la motion concoctée par le parti socialiste.

En annonçant ce refus de signer pour des raisons éthiques, Ecolo renvoie le Cartel à son propre communiqué de presse : "il ne peut être question de [...] subterfuges pour contourner le Code de la Démocratie locale et violer l’esprit des textes".

Le Cartel écartelé

Ce coup d'eclat écologiste rend plus difficile pour le Cartel MR-NV-CDH d'avaliser la motion mixte du PS, celle qui doit permettre d'asseoir Jean-François Istasse à la place de Muriel Targnion alors que selon le code de la démocratie locale, le fauteuil de bourgmestre doit revenir à Hasan Aydin. Ecolo force les partis du Cartel à le suivre - ou tente de les forcer - dans son refus de la solution socialiste.

Plusieurs réunions se sont tenues ce lundi et ce mardi soirs. Il nous revient qu'au PS et au MR l'ambiance était tendue et que le Nouveau Verviers ne veut désormais plus d'un accord avec le PS. Nous avons posé la question à Jean-François Chefneux, qui a esquivé.

Quelle majorité ?

Un accord à quatre est possible : MR+NV+CDH+Piron+PS,ça fait une majorité. MR+NV+CDH+Piron+Ecolo, ça fait aussi une majorité, mais c'est tout juste. MR+CDH+Piron+PS, font de nouveau une majorité. Et il est mathématiquement possible de construire un collège en laissant le MR ou le Nouveau Verviers ou le CDH de côté. Ces majorités théoriques, quand elles incluent les socialistes, ne tiennent pas compte d'éventuelles nouvelles dissensions entre anciens partisans et opposants de Muriel Targnion et d'Hasan Aydin.

L'homme fort du MR de l'arrondissement de Verviers, le ministre Pierre-Yves Jeholet devrait être présent ce matin à la réunion du Cartel MR - Nouveau Verviers - CDH.