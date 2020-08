Crise à Verviers : Pierre-Yves Jeholet contactera le socialiste André Frédéric

A Verviers, les contacts politiques vont désormais se prendre au niveau des fédérations.

Le Cartel MR-Nouveau Verviers-CDH s'est réuni ce mercredi matin. Les trois partis ont constaté une situation de blocage. Ils ont décidé que Pierre-Yves Jeholet, le président du MR pour l'arrondissement de Verviers allait prendre contact avec le président de la tutelle socialiste André Frédéric. Une source nous assure même que les deux hommes se sont parlé ce mardi au téléphone.

Il s'agit de déboucher sur une alliance "forte, durable et basée sur la confiance". Le Cartel veut pouvoir analyser la motion proposée par le PS pour placer Jean-François Istasse à la tête de la Ville. Est-elle légale ? A-t-elle vraiment le soutien de tous les élus socialistes "fidèles" et "repentis" ? Au PS, tous les gsm sont sur répondeur. Une chose semble évidente : si c'est Pierre-Yves Jeholet qui doit appeler André Frédéric, ça veut dire que les verviétois n'ont plus la main.