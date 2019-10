Crenwick: les canaris de Jean-Philippe sont des champions

La canariculture, c'est le hobby de Jean-Philippe Moës.

Depuis quelques années, dans le village de Crenwick, près de Berloz, il élève des canaris mosaïques. Pour l'accouplement de ces oiseaux, il est manifestement plutôt doué. "Quand on met un mâle et une femelle ensemble, on essaye forcément d'avoir le meilleur. Et pour ma part, j'ai la chance de pointer souvent juste. C'est chaque fois bingo ! C'est l'œil aiguisé. On l'a ou on ne l'a pas", explique Jean-Philippe Moës.

Eviter la consanguinité

Génétiquement, l'éleveur doit être attentif à ce qu'il fait lors de ces croisements. "Il faut essayer de jouer le moins possible en consanguinité. Tout est marqué, tout est répertorié . Chaque oiseau a son arbre généalogique pour éviter les problèmes et garder la force de la souche".

Un exutoire

La canariculture est une activité de détente qui permet à ce chef d'entreprise de trouver un équilibre dans sa vie stressante de menuisier. Très souvent, lorsqu'il a un souci professionnel, c'est dans son refuge qu'il trouve la solution. "Je viens me ressourcer ici et cela me fait énormément de bien. Cela m'apaise et je trouve plus vite, à la limite, des solutions à certains problèmes. Il est vrai que c'est un exutoire et cela me fait énormément de bien, entouré de mes oiseaux".

Compétiteur

Jean-Philippe Moës est en fait un compétiteur. Son objectif est permanent: obtenir les meilleurs résultats lorsqu'il présente ses canaris à des concours. "J'ai toujours eu la compétition dans le sang. Si j'élève des oiseaux, c'est pour avoir la médaille d'or. Ce n'est pas pour avoir un mauvais pointage à l'exposition. C'est un peu mon sport, finalement".

Un impressionnant palmarès

Et au concours, nous y voici, à Waremme. C'est un grand rendez-vous annuel pour les amateurs de canaris de couleurs.

L'éleveur est particulièrement fier de ses résultats. "J'obtiens dix-huit médailles en or, dix en argent et six en bronze. Je suis finalement deuxième au classement général. Je suis un homme heureux et les oiseaux aussi apparemment".

Champion du monde en 2020 ?

En 2016, Jean-Philippe Moës a été champion du monde au Portugal. Il compte bien poursuivre sur sa lancée et remporter à nouveau le titre l'an prochain.