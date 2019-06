Crash d'un ULM le long de la E40 à Landen: pourquoi volait-il si bas ?

Crash d'un ULM à Landen : Pourquoi volait-il si bas? - © Tous droits réservés

Accident d'ULM à Liège : 2 passagers blessés et un miracle - JT 13h - 20/06/2019 Revenons à présent sur cet accident d'ULM le long de l'autoroute E40. Le pilote a dû atterrir d'urgence, il a pu éviter heureusement l'autoroute. On a donc échappé au pire. On peut même parler de miracle quand on sait que le pilote et son passager sont ressortis vivants de la carcasse en feu.