Crash d'un camion à Spa: la défense demande l'acquittement des administrateurs d'Arjo

La défense d'Arnold K. et Joseph K., administrateurs de la société Arjo Internationaal Transport, a plaidé jeudi, en appel devant le tribunal correctionnel de Verviers, l'acquittement de ses clients pour l'accident de camion survenu à Spa le 7 mai 2013. Le véhicule, dont les freins avaient lâché, avait dévalé la rue de la Sauvenière, causant le décès de trois personnes dont le chauffeur.

Arnold K. et Joseph K., respectivement âgés de 52 et 54 ans, avaient été condamnés en première instance par le tribunal de police de Verviers à six mois de prison avec sursis, 6.000 euros d'amende et une déchéance du droit de conduire de trois mois pour homicides involontaires, coups et blessures involontaires et manquements administratifs et techniques de leur charroi.

Outre sa demande d'un renvoi de la cause devant une juridiction néerlandophone, la défense des prévenus, originaires de Neerpelt, a contesté jeudi la responsabilité des deux quinquagénaires dans l'accident et reporté la faute sur le chauffeur, éjecté du véhicule et décédé sur le coup. Ce dernier n'avait pas respecté les panneaux de signalisation, s'engouffrant avec un semi-remorque de 35 tonnes rue de la Sauvenière à Spa, artère pourtant interdite aux plus de 7 tonnes en raison de sa déclivité de 7%.

Dans la descente, les freins du camion avaient lâché. Son conducteur, âgé de 46 ans, avait alors accroché un véhicule puis écrasé un piéton (71 ans). Le camion avait ensuite perdu son chargement avant de percuter des biens mobiliers et des façades d'immeubles. Au terme de 170 m de course folle, le camion s'était embrasé.

La défense a également réfuté les infractions administratives et techniques et émis des doutes sur le lien causal entre l'état du camion et l'accident. Elle a soutenu que les causes de l'incendie n'avaient pas été clairement identifiées par les experts. Quant au défaut d'immatriculation, de contrôle technique et d'assurance de la remorque, la défense a sollicité l'acquittement au bénéfice du doute, bien que des employés de l'entreprise aient averti les patrons de certaines défectuosités.

Elle a enfin plaidé que la Spadoise de 77 ans qui se trouvait au volant du véhicule percuté par le camion n'était pas décédée des seules suites de l'accident. La septuagénaire, qui ne souffrait d'aucun problème physique auparavant, a perdu la vie au terme de deux et demi de souffrances. Polytraumatisée et paralysée, elle a subi une très longue hospitalisation avant de succomber à ses blessures, ce que l'assurance même des prévenus n'a pas contesté à l'audience.

La défense souhaite voir les deux administrateurs d'Arjo être acquittés des différentes préventions.

Le parquet, qui n'avait pas été en appel de la condamnation, a sollicité la confirmation du jugement rendu en janvier 2018 par le tribunal de police de Verviers.

Le jugement en appel sera prononcé le 31 janvier 2019.