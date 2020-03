Covid19: un jeune Syrien propose son aide aux personnes isolées

Il s'appelle Rami, il a 31 ans et est originaire d'Alep en Syrie, où il a connu la violence, la cruauté de la guerre et de la répression. Rami est arrivé en Belgique il y a presque cinq ans. Il vit à Liège où il suit une formation dans le domaine de la restauration. Une formation momentanément stoppée en raison des mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus. Dans un premier temps, le jeune Syrien a proposé son aide a ses voisins via une petite annonce sur papier, avant de la diffuser sur Facebook avec ce message: Fort ensemble, Strong together. " Je propose aux personnes seules ou qui sont en difficulté de faire leurs courses, de les aider à faire leur ménage mais également de leur faire à manger. Je sais cuisiner. Je suis actuellement une formation dans le domaine de la restauration. Je propose aussi de découvrir la cuisine de mon pays. Cela gratuitement bien-sûr". Pour Rami, la solidarité n'est pas un vain mot, lui qui a connu la faim, les privations et la peur dans son pays. C'est pourquoi il pense aussi aux sans-abris et aux sans-papier pour qui il prépare des sandwichs. "Ces personnes-là n'ont rien et sont très vulnérables. Moi je suis en bonne santé et si je dois mourir à cause du coronavirus, je mourrai avec honneur". Rami ne peut s'empêcher de penser à sa famille restée à Alep, à son père notamment. " Mon père a apporté son aide, il a partagé tout ce qu'il avait. Il était très riche, maintenant il est pauvre. C'est un modèle pour moi".