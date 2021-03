Covid19 : les candidats au vaccin très nombreux dans les centres de proximité

La lutte contre la Covid 19 passe par la vaccination. Après les centres majeurs, ce sont les centres de proximité qui ont ouvert il y a tout juste une semaine. Ils sont 12 aux 4 coins de la Province.

Ils administrent les 3 types de vaccins : Pfizzer, Moderna et AstraZenecca.

Premier constat, les désistements sont peu nombreux même pour l’AstraZenecca. A Malmedy où seul l' AstraZenecca était administré, on affichait complet la semaine dernière. A Waremme où une troisième ligne devrait ouvrir début avril, 566 personnes vaccinées et 5% de désistement, pour Remouchamps et Tilff 15 à 20 personnes seulement ont renoncé au vaccin.

Ces cases vides sont très vite remplies grâce à la collaboration entre les centres et les généralistes qui ont envoyé des listes de patients prioritaires. Inutile donc d’aller attendre devant les centres

Xavier Giet, coordinateur des centres de Remouchamps et Tilff : " c’est un message qui est important à faire passer, priorité est donnée aux listes de patients prioritaires envoyées par les généralistes et donc c’est nous qui rappelons les gens. Il n’est pas nécessaire d’attendre devant les centres de vaccination parce que sinon nos centres vont devenir des guichets de rendez-vous et ce n’est pas ce qui est recherché". Pour ces deux centres 650 personnes ont été vaccinées chaque jour la semaine dernière.

Le flou sur l’approvisionnement en vaccins

Aviq, centres et généralistes font le maximum pour administrer au plus vite les vaccins mais l’approvisionnement en vaccins ne suit pas toujours. Les centres sont prévenus quasi au jour le jour.

Dans l’arrondissement de Verviers, par exemple, le centre majeur, celui de Pepinster, ne tourne pas encore à plein régime. Le coordinateur des 3 centres actuels de l’arrondissement (Herve, Pepinster et Malmedy) Dr Michel Meuris " à Pepinster on a ouvert 4 lignes sur 8. On nous promet la moitié de ce qu’il nous faut cette semaine. Si c’est le cas, on devra fermer 3 jours cette semaine. C’est au jour le jour. On devrait ouvrir 3 centres intermittents à Dolhain, Lierneux et Spa bientôt si on a des vaccins". Les centres de Herve, Malmedy et Pepinster ont vacciné quelque 8400 personnes.

Beaucoup de personnes souhaitent se faire vacciner et certaines ne comprennent pas pourquoi elles n’ont pas encore été appelées alors qu’elles ont plus de 65 ans. Plusieurs facteurs entrent en jeu, l’âge bien sûr mais aussi les comorbidités et les doses disponibles. Certaines personnes sont convoquées via l’Aviq et les listes des mutuelles, d’autres bénéficient de doses restantes (200 en dernière minute jeudi dernier à Pepinster) grâce aux listes fournies par les généralistes : "on a un listing de gens à vacciner mais qui pourraient être disponibles rapidement car on ne peut pas évaluer le nombre de doses qui nous reste en fin de journée. On doit appeler les gens en dernière minute donc ce sont des gens qui doivent être mobilisables rapidement, c’est ça qu’il y a un peu de tension. Des gens qui disent moi j’ai 80 ans, je n’ai pas encore reçu ma convocation, j’ai vu que des plus jeunes ont été vaccinés ; je pense qu’il faut que tout le monde soit calme, on y arrivera", ajoute le Dr Meuris.