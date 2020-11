Covid et complotisme: une infirmière se fait traiter de "collabo" sur Facebook

Elle est infirmière en région liégeoise, en psychiatrie. Le stress inhérent à sa profession a été amplifié depuis le début de la crise du coronavirus. Même si elle n'est pas en première ligne, comme elle tient à le préciser, le risque est toutefois bien réel. Les membres du personnel ainsi que les personnes qui rendent visite aux patients peuvent faire circuler le virus et cela même si toutes les précautions d'usage sont prises. Et puis, dans cette crise, elle a aussi perdu des proches qui avaient contracté le covid-19.

Il y a quelques jours, interpellée par la teneur de propos tenus sur un groupe Facebook, elle réagit en postant un commentaire. " Il s'agissait de propos qui niaient l'existence du virus et la gravité de la situation" explique-elle " j'ai alors répondu à la personne qui s'exprimait ainsi qu'elle devrait venir faire du bénévolat dans les hôpitaux afin de se rendre compte de la situation". A quoi réagit une autre personne qui l'injurie en la traitant de "collabo".

Notre témoin, très émue, est choquée non seulement par l'agressivité, la violence avec laquelle ces personnes s'expriment mais aussi par la manière dont ils remettent en cause la gravité de la crise sanitaire. " Ils sont persuadés qu'on leur ment, que les images que l'on voit à la télévision sont fabriquées de toutes pièces et que les médias sont complices. D'autres discours consistent à dire que le virus a été créé pour fabriquer un vaccin ou pour contrôler la population. Pour eux, cette crise n'est qu'un grand complot!".

Cette infirmière se sent découragée et impuissante. "Il est impossible de discuter, d'avoir un dialogue un peu constructif avec ces gens. Ils campent sur leurs positions, ils ne veulent rien entendre et en plus ils sont grossiers et insultants". C'est sans doute la dernière fois que notre témoin s'exprimera à ce sujet sur les réseaux sociaux.