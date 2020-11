Covid: Des tracts complotistes distribués à Lierneux

Indignation à Lierneux: des tracts douteux ont été distribués dans plusieurs villages de la commune. Des toutes-boîtes qui remettent en cause l'existence et la dangerosité du coronavirus. Des tracts complotistes qui passent mal dans une commune qui, durant l'été, a été une des localités les plus touchées par le virus. André Samray, bourgmestre de Lierneux, fait partie des habitants indignés: "Je l'ai devant moi, en mains. On peut y lire: ils nous ont tous menti ! Manipulation des statistiques, remèdes interdits, experts censurés, personnes âgées laissées pour mortes, tests non fiables, confinement et masques inutiles, maltraitance des enfants à l'école, deuxième vague inexistante, la peur du virus c'est fini ! "Je ne peux pas accepter ce genre de démarches, d'autant plus que la commune a été fortement impactée par le coronavirus."

Le bourgmestre de Lierneux ne compte pas en rester là: "C'est vrai qu'on peu de chance de retrouver le ou les auteurs d'un tract anonyme distribué en toutes-boîtes mais je vais tout de même en informer la police pour qu'elle mène des investigations". André Samray encourage par ailleurs les habitants choqués par ces tracts à porter plainte à la police.