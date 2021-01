Covid : 49 tests positifs au total pour les deux écoles de Loncin

Une deuxième école a dû fermer hier à Ans à cause de la Covid. Après l’école du Tilleul mercredi, jeudi, c’était donc au tour de l’école voisine de Loncin de garder portes closes. Il faut dire que beaucoup de familles ont des enfants dans les deux établissements.

C’est aussi jeudi que les enfants de cette seconde école sont passés au dépistage avec des résultats nettement moins inquiétants :" 86 tests se sont avérés négatifs sur les 89 réalisés et les 3 enfants positifs ne sont pas "malades". C’est beaucoup moins qu’à l’école du Tilleul", explique Nathalie Dubois, l’échevine ansoise de l’enseignement. Ces résultats sont tombés peu avant minuit avec également ceux qui manquaient pour l’école du Tilleul où là, au total, on arrive à 43 enfants et 3 adultes testés positifs. Quant à l’enseignante qui avait été admise à l’hôpital : "elle est toujours en soins intensifs mais elle va mieux. Son état s’est amélioré.", ajoute l’échevine.

Quant à la source de contamination, elle reste inconnue à ce jour. Les experts analysent aussi une première salve de 10 échantillons pour savoir s’il s’agit du variant britannique ou autre du virus. On connaîtra les résultats début de semaine prochaine au plus tard.

Les enfants et le personnel des deux écoles sont en quarantaine, ils seront à nouveau testés dès mercredi. Des nouveaux résultats dépendra la réouverture ou non des deux écoles.