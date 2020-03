Covid 19: une brochure spécialement destinée aux enfants de 8 à 12 ans

"Le covid 19 expliqué aux enfants" est un outil de vulgarisation réalisé à la demande des 11 hôpitaux de la province de Liège. Cette brochure est destinée aux enfants de 8 à 12 ans mais peut déjà être lue dès l'âge de cinq ans, en compagnie des parents. Car ce fameux coronavirus inquiète aussi les plus jeunes qui posent énormément de questions à son sujet. Des questions qu'a récoltées l'auteure de cette brochure à la fois pédagogique et ludique, Dominique Costermans. " J'ai reçu une série de questions de l'ordre de la curiosité scientifique mais aussi de l'ordre de l'émotion, de la crainte que suscite ce virus chez les enfants. Sur cet aspect émotionnel, j'ai travaillé en collaboration avec des psychologues du CHU de Liège". Certains enfants, scientifiques en herbe, veulent savoir avec précision ce qu'est un pangolin ou comment un virus peut se propager à travers le monde, mais la plupart d'entre eux se préoccupent d'abord de manière plus pragmatique de leur santé et de celle de leurs proches, du changement soudain de leur quotidien, comme a pu le constater Dominique Costermans. " Les enfants se demandent surtout comment faire pour ne pas attraper le virus. Ils se demandent si il faut rester au lit quand on est malade, si il faut prendre des médicaments. Il y a aussi des questions sur le confinement bien-sûr qui les empêchent de voir leurs copains et leurs copines, qui ne leur permet plus de voir leurs grands-parents...il y a un éventail de questions qui témoigne du caractère inédit de cette situation". Cette brochure est mise en page et illustrée de manière très claire par la graphiste liégeoise Béatrice Duculot. Celle-ci a notamment créé une petite mascotte baptisée Hospi, un petit ourson médecin qui s'adresse aux enfants et qui les rassure. "Le covid 19 expliqué aux enfants" est dores et déjà disponible en ligne.