Covid-19 : tous les matchs de football sont reportés

Pour éviter l’épidémie du covid-19, l’Association des Clubs Francophones de Football a décidé de reporter tous les matchs officiels et amicaux des D1, D2, D3 amateurs, des divisions provinciales, équipes réserves et équipes de jeunes interprovinciales, provinciales et régionales jusqu’au 31 mars inclus.

La mesure concerne également le futsal et le mini-foot ainsi que les entraînements. Les matches de Pro League se joueront à huis clos. La finale de la Coupe de Belgique prévue le 22 mars est reportée.