Coronavirus: pris d'assaut, le drive-in du CHR de Liège a dû momentanément fermer

A Liège, les centres de dépistage Covid ferment les uns après les autres. C'est le cas au CHU et au CHC.

Conséquence: le seul drive-in encore ouvert à Liège, celui de l'hôpital de la Citadelle à Vottem, est littéralement débordé. Il a été pris d'assaut ce matin, bien avant son ouverture à 7H30. Huit minutes plus tard, la décision était prise de le fermer temporairement.

Antoine Gruselin, porte-parole du centre hospitalier de la Citadelle: "Le problème, c'est que ce n'est pas le premier jour que ça arrive où effectivement on ferme avant même d'ouvrir parce que les gens sont là depuis 5 heures du matin, parce que les gens sont anxieux, parce qu'il y a du dépistage massif qui a été demandé par le fédéral, mais les autorités ne font pas suivre les moyens, et donc effectivement, on est dans une situation complètement ubuesque avec des équipes qui sont sur les genoux parce qu'on n'arrive même pas à ouvrir, et on ferme déjà".

Une centaine de voitures à la fois

Une fermeture temporaire, comme le précise Antoine Gruselin: "C'est la mobilité finalement le plus gros problème, ce ne sont pas les prélèvements. On fait donc par tranches d'une centaine de voitures et puis on va fermer 45 minutes, le temps de désengorger, et puis on va reprendre une centaine de voitures, sachant qu'on pourra faire 6-700 tests grand maximum ici à Vottem".

La police est toujours sur place pour régler les gros problèmes de trafic liés à l'afflux de voitures et pour gérer la grogne de certains automobilistes.