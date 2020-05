Covid-19: nos eaux usées utiles pour détecter un éventuel nouveau pic d'épidémie

Le Covid-19 est présent dans nos eaux usées et se retrouve dans nos fleuves et nos rivières. C'est ce qui ressort d'une étude menée en Wallonie par la société publique de la gestion des eaux. Heureusement, le virus n'y est pas contagieux. Mieux, sa présence permettrait de détecter plus rapidement une hausse du nombre de contaminations.