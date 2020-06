Covid 19 : moins de patients symptomatiques mais autant de dépistages

CHU de Liège, parking du drive-in de dépistage du Covid 19. Le personnel soignant s’affaire toujours. On sort les écouvillons et les voitures défilent. Ici, on teste toujours près de 150 personnes par jour pour s’assurer qu’elles ne sont pas attentes du coronavirus. Derrière les masques, pas vraiment d’inquiétude sur les visages. Normal, la plupart des personnes qui se présentent maintenant au dépistage ne présentent aucun symptôme.

Test préventif avant opération Un dépistage nécessaire avant toute opération - © F.Dubois Quand le CHU a mis en place cet hôpital de campagne avec dépistage, centre de tri et unité hospitalière entièrement dédiée au Covid, la pandémie commençait à faire rage en Belgique. Les personnes testées présentaient des symptômes :" à ce moment-là presque un patient sur deux se faisait détecter positif, maintenant ce n’est plus qu’un demi pour cent. Les patients qui viennent encore pour un symptôme Covid, on en a à peu près 5 par jour. Or on teste près de 150 personnes par jour et entre 1000 et 1300 par semaine", explique Pierre Gillet, Directeur médical du CHU. Le virus circule moins. Ainsi, au CHU, il n’y a plus qu’une personne hospitalisée pour le Covid et 2 autres en soins intensifs, le dernier est entré le 20 mai. D’ailleurs, la partie hospitalière de ce site Drive-In va être fermée la semaine prochaine. Une situation qui semble paradoxale par rapport au nombre de tests toujours pratiqués : "ce centre a toujours son utilité car la plupart des patients qui se présentent ici viennent faire ce test à titre préventif avant de subir une opération chirurgicale par exemple ou encore avant une entrée en maison de repos. Une autre raison, c’est une demande de la médecine du travail, l’obligation d’avoir un test négatif pour son métier, les pilotes d’avion qui se rendent en Chine ou encore les entreprises où la distanciation physique ne peut être respectée", ajoute le docteur Gillet. Dans la file, les patients subissent l’examen avec un certain calme "Ce sont des patients qui sont beaucoup moins anxieux, ils savent qu’ils doivent venir se faire dépister, que cela fait partie de la procédure mais ils n’ont pas d’inquiétude pour leur santé. Ce qu’on voyait avant, ce sont des gens qui ne sentaient pas bien, qui n’avaient eu qu’un contact téléphonique avec leur généraliste, qui avaient beaucoup d’inquiétude par rapport au résultat, par rapport à "l’après", comment se faire traiter ? Dois-je protéger ma famille ? Ça, ce sont des choses qu’on voit beaucoup moins maintenant", précise Aurore Ancion, médecin urgentiste, responsable du drive-in.

Dépistage avant les vacances Les docteurs Ancion et Gillet dans la chambre médicalisée du Drive in, une chambre qui fermera lundi. - © F.Dubois Le dépistage s’effectue toujours sur prescription médicale. Toutefois, même avec une prescription, seules certaines indications (travail, opération, maison de repos) permettent un remboursement. Si vous désirez vous faire tester avant un départ en vacances parce que dans certains pays c’est obligatoire : "dans ce cas c’est aux frais du patient. La sécurité sociale ne prévoit pas ce type de remboursement", ajoute le docteur Gillet. Les sites de dépistages décentralisés ferment aussi les uns après les autres ces jours-ci : "On se concentre au niveau des hôpitaux mais évidemment au fur et à mesure que l’épidémie disparaîtra, on arrivera vraisemblablement au moment où les hôpitaux ne demanderont plus ce test non plus avant une opération".