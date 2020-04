Covid-19: les universités prennent des mesures pour l'examen d'admission aux études d'ingénieur

C'est un examen redoutable et redouté, celui d'entrée pour les études d'ingénieur civil. Les étudiants concernés le préparent déjà. Et avec la crise du coronavirus et la perturbation de l'année scolaire, ce n'est pas sans craintes pour beaucoup d'entre eux.

Mais les universités viennent de prendre des mesures spéciales. Ainsi, une partie de la matière qui devait faire partie de l'examen a été supprimée. Un examen blanc sera aussi organisé à distance le 29 avril prochain.

Une partie de la matière supprimée

Pas moins de 21 parties de la matière à maîtriser pour cet examen d'entrée ont été supprimées. Selon un professeur de mathématiques, cela représente 80% de la matière de sixième année.

Un examen blanc le 29 avril

De plus, l'examen blanc organisé habituellement en auditoire va être adapté. Professeur Eric Delhez, doyen de la faculté de sciences appliquées de l'Université de Liège: "Ce ne sera pas semblable dans le sens où les étudiants ne sont pas dans les locaux de l'université, mais on va leur proposer un questionnaire de niveau semblable à celui qui est donné d'habitude. On fera une correction à distance et on interagira avec les étudiants pour leur permettre de se tester, de voir comment on corrige".

Les étudiants s'adaptent

En attendant, les étudiants se préparent et s'adaptent au contexte actuel, tout en accueillant très favorablement les mesures prises. C'est le cas d'Aurélie Lafalize, de Waimes: "Normalement, ma prof de maths nous prenait de temps en temps les jours où on n'avait pas cours et elle nous faisait réviser la matière. Mais ici, vu qu'il y a le confinement, on ne sait pas se voir. Du coup, je fais moi-même, je regarde un peu la matière, mais il y a quand même une grosse partie de la matière de la fin de l'année qui ne pourra pas être vue. Ça me fait quand même un peu peur de me dire que je risque peut-être d'être ennuyée l'année prochaine".

Quant aux modalités pratiques de l'examen habituellement organisé fin juin, elles dépendront de la fin de l'année scolaire.