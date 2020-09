Covid-19: les hôpitaux mieux préparés mais au bord de la saturation

Comment se passe aujourd'hui la prise en charge des patients covid dans les hôpitaux? Sept mois après le début de la crise, on connait un peu mieux le virus, certains traitements semblent montrer des effets positifs. Et pourtant. Le nombre de cas en augmentation est une vraie menace. Les centres hospitaliers n'ont plus uniquement le covid à gérer. Il y a toutes les autres pathologies qui sont prises en charge. Résultat: certains hôpitaux sont presque saturés.

Il faut gérer le covid, mais pas seulement

Docteur Martial Moonen. - © RTBF

Au CHR de la Citadelle à Liège, voilà déjà 7 mois que le personnel gère des patients covid. Des patients qui aujourd'hui sont de mieux en mieux pris en charge. Pas encore de traitement miracle mais on connait certaines avancées. Docteur Martial Moonen, chef de service de médecine interne et des maladies infectieuses au CHR de la Citadelle de Liège: "Depuis quelques semaines maintenant, on utilise plutôt des corticoïdes à faible dose, de la dextamethasone, qui a quand même permis de noter une diminution de la gravité des symptômes et une diminution de la mortalité pour les cas les plus sévères".

On est inquiets pour les semaines à venir

Malgré cela, la situation est loin d'être simple dans les hôpitaux. Depuis deux semaines, tous les lits de cette unité covid sont occupés et cela inquiète ce chef de service. Il voit son personnel épuisé par 7 mois de crise et qui n'a plus la possibilité de faire appel à du renfort. Docteur Martial Moonen: "L'augmentation, on la ressent très très fort, et ça, depuis 15 jours puisque, en moyenne, on avait 3 ou 4 patients hospitalisés et qu'on est maintenant à une vingtaine de patients hospitalisés en salle banalisée, hors soins intensifs. On est donc effectivement relativement inquiets pour les semaines à venir".