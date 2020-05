Covid-19: les centres culturels liégeois se mobilisent

Quatre centres culturels liégeois s'unissent dans une campagne baptisée "Voyagez confiné.es". Une campagne qui invite les citoyens à partager, de manière artistique, leur expérience du confinement.

Un voyage confiné sur le territoire liégeois

"L'idée, c'est que les citoyens nous envoient des intentions, des symboles ou des souvenirs de ce qu'a pu être le confinement pour eux, que ce soit des écrits, des photos, des vidéos, mais aussi pourquoi pas un livre, peu importe la forme que ça peut prendre. C'est vraiment la symbolique de cette période inédite" explique Laura Claessen, coordinatrice de projets au sein des quatre centres culturels liégeois. "Et si on "sort" du confinement pour le moment, dans les faits, ce n'est encore que très peu le cas pour beaucoup de personnes, que ce soit le secteur de la culture, ou autre. Donc on peut toujours voyager confiné dans un espace de déconfinement. L'objectif, c'est de pouvoir, à terme, en faire une exposition".

A terme, une exposition?

Reste à définir le quand et le comment, comme le souligne Laura Claessen: "On avance pas à pas, on garde le cap. Pour le moment, on est vraiment dans la récolte et la production avant de pouvoir imaginer une scénographie un peu plus précise".

Intéressés? Il vous suffit de faire parvenir votre production au centre culturel de votre choix.

Centre culturel des Chiroux : Place des carmes, 8/4000 Liège - info@chiroux.be

Centre culturel de Chênée : Rue de l’église 1-3/4032 Chênée - info@cheneeculture.be

Foyer culturel de Jupille-Wandre : Rue Chafnay, 2/4020 Jupille-sur-Meuse - info@jupiculture.be

Centre culturel d’Ourthe et Meuse : Rue d'Ougrée 71/4031 Angleur - ccom@proximus.be