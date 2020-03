Covid 19: les artistes et les labels belges indépendants font appel au soutien des programmateurs radio

"Soutenez les artistes et labels belges indépendants", c'est l'appel à la solidarité lancé via une lettre ouverte par différents professionnels du domaine de la musique: agents, centres culturels, organisateurs de festivals...La crise du coronavirus a en effet entraîné l'annulation de nombreux concerts, principale source de revenus pour beaucoup de chanteurs, chanteuses et groupes belges dont la visibilité reste faible et qui sont encore trop rarement programmés en radio. "On récupère nos investissements sur les concerts parce qu'il n'y pas de diffusion en radio et que les droits d'auteurs ne sont donc pas perçus " explique Julien Farinella, créateur en 2013 de Art-I, structure belge de management d'artistes, de booking et de production de concerts". "C'est pour ça que l'on exhorte les programmateurs radio, et à fortiori dans cette période de crise inédite, à diffuser beaucoup plus nos artistes qui bénéficieront ainsi des revenus octroyés par la Sabam". Art-I fait face à ce jour à l'annulation de plus d'une dizaine de concerts. Parmi les artistes concernés, CélénaSophia, deux soeurs originaires du Hainaut dont la sortie du premier album se voit aussi retardée. " On devait partir en Suisse, pour le grand festival Voix de Fête, notre concert qui devait avoir lieu le 7 avril à Stavelot a aussi été annulé et celui qu'on devait donner à la Ferme du Biéreau le 24 avril sera forcément, plus que probablement, également annulé. On est très nombreux dans la même galère donc on ne va pas trop se plaindre même si nos fins de mois vont être difficiles" expliquent les deux soeurs qui insistent sur l'importance de la diffusion en radio. Vous voulez vous aussi soutenir les artistes et labels belges indépendants? Manifestez-vous à l'adresse suivante: soutien.artistes.be@gmail.com