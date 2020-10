Covid-19: le Village de Noël de Liège aura-t-il lieu?

Après l'annonce de l'annulation de la foire, à Liège et à Huy, pour cause de Covid, la question se pose: les Villages de Noël vont-ils connaître le même sort? Celui de Thimister a d'ores et déjà été annulé. Ce marché de Noël alsacien devait se tenir les 13, 14 et 15 novembre prochains. C'est un des plus gros marchés de la province avec 20 à 25.000 visiteurs lors de chaque édition. Les organisateurs ont estimé qu'il était impossible de gérer un tel flux de visiteurs concentré sur trois jours.

On pourrait imaginer un Village plus réduit

A Liège aussi, l'inquiétude est de mise du côté des organisateurs du Village de Noël. Ce Village, ce sont 250 chalets qui accueillent chaque année 2 millions de visiteurs. Il doit en principe ouvrir le 27 novembre. L'organisateur de l'événement vient d'écrire au bourgmestre de Liège pour lui demander d'autoriser la tenue du Village de Noël. Pierre Luthers, directeur d'Enjeu: "Les exposants chez nous sont très demandeurs. Certains n'ont plus travaillé depuis quasiment un an et certains nous téléphonent -ce matin encore- en pleurant quasiment pour demander si le Village aura lieu et s'ils auront une chance de pouvoir refaire un peu de chiffre d'affaires durant cette année maudite 2020. Toutes les hypothèses sont sur la table. Et même si l'horeca ne pouvait pas tenir sa place à cause de la sécurité sanitaire, on pourrait imaginer un Village plus réduit avec de l'artisanat, des cadeaux de Noël, dans un cadre beaucoup plus aéré et ouvert".

Décision début novembre

Ce sont les autorités communales qui doivent donner leur autorisation pour la tenue de ce Village de Noël. Alors, le feu est-il au vert, à l'orange ou au rouge? La Ville n'annonce pas encore la couleur. Elle précise qu'il est encore trop tôt et qu'elle n'a pas encore pris sa décision. Elle le fera après l'évaluation des mesures de restrictions prises durant un mois, au niveau national. On saura donc sans doute début novembre si on pourra, oui ou non, se rendre au Village de Noël de Liège.