Covid 19: le nombre important de cas détectés à Liège lié aux capacités de dépistage

1219: c'est le nombre de cas de contamination avérés au Covid 19 en province de Liège.

Un chiffre révélé ce dimanche qui fait de la province de Liège la province wallonne la plus touchée à ce jour.

Comment s'explique ce chiffre?

C'est en province de Liège, et notamment au CHU de Liège, que la capacité de dépistage est la plus importante. Fabrice Bureau, Vice-recteur à la Recherche et coordinateur des actions Covid 19 de l'ULiège: "Le CHU était capable il y a un peu plus d'une semaine de faire 100 tests par jour. Maintenant, grâce à l'acquisition d'un robot, il est capable de faire 800 tests par jour. C'est donc l'endroit en fédération Wallonie-Bruxelles où les capacités de testage sont les plus importantes. Il est évident, puisque les capacités de testage sont très importantes maintenant au CHU de Liège, qu'un grand nombre de cas vont être détectés dans la province de Liège".

Bientôt 2800 tests par jour

"A Liège, on a en plus développé une autre méthode de testage qui va permettre de tester 2000 personnes supplémentaires" poursuite le Vice-recteur. "On va donc pouvoir passer à 2800 tests par jour. Et, évidemment, plus on augmente le nombre de tests possible, plus on va détecter des personnes positives. Il se peut dès lors que dans les jours suivants, il y ait encore une explosion supplémentaire dans la province de Liège. Mais c'est simplement lié aux capacités de testage".

Mieux maîtriser l'épidémie

"Pour l'instant, il y a très peu de tests qui sont réalisés en Belgique, de l'ordre de 1500 tests par jour, mais des efforts considérables sont réalisés au niveau fédéral pour augmenter le nombre de tests" explique Fabrice Bureau. "On espère passer à 10.000 tests par jour assez rapidement. Et il est très très important de détecter un maximum de personnes positives pour pouvoir prendre les mesures adéquates en fonction de cela. On maîtrise d'autant mieux l'épidémie que l'on est capable de détecter des personnes positives et qu'on est capable de les écarter".