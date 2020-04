Covid-19 : le diocèse de Liège appelle à libérer des détenus pour limiter les risques de propagation

Par voie de communiqué de presse, le Vicariat Évangile et Vie du diocèse de Liège a lancé ce mardi un appel aux politiciens pour remédier à la situation sanitaire alarmante dans les établissements pénitentiaires de notre pays suite à la pandémie du coronavirus.

"La situation actuelle dans les prisons interpelle. Le risque sanitaire est important pour les détenus et les agents et pour tous ceux qui se côtoient dans les établissements pénitentiaires. Notre pays doit agir en conséquence" explique le diocèse dans son communiqué.

Un geste d’humanité

Le diocèse de Liège attend du Ministre de la Justice et des autorités compétentes un signal fort et dit s’associer à toutes les requêtes qui vont dans ce sens. "D’autres pays ont déjà montré la voie. La libération de détenus non dangereux, après dépistage et l’assurance qu’ils sachent où aller, ferait diminuer de façon conséquente le nombre de prisonniers et contribuerait à exposer moins de personnes au risque de la pandémie. Ce serait tout simplement un geste d’humanité" conclut le communiqué.