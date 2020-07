Covid-19: le CHU de Liège relance son service de dépistage "drive-in"

A partir de ce lundi après-midi, le CHU de Liège relance son service de dépistage "drive-in".

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Il faut évidemment, comme précédemment, une prescription de son médecin pour être testé.

250 tests par jour, 2% positifs

Nous avons rencontré le médecin chef Pierre Gillet. Il nous explique pourquoi il est nécessaire de reprendre ce dépistage de masse: "D'une part, parce qu'il y a un besoin et que la population est demandeuse de se faire dépister dès qu'ils ont un symptôme. Or, il commence à y avoir de nouveau des symptômes et des cas positifs. Et, d'autre part, les départs en vacances dans des zones à risques ou les retours de vacances dans des zones rouges nécessitent un dépistage. Globalement, nous faisons encore 250 tests par jour, et nous avons 2% de tests positifs. Il est donc très important de dépister le plus vite possible les cas positifs".

L'intensité du virus est plus forte maintenant qu'il y a un mois

En nombre de cas positifs, le médecin n'est pas inquiet, mais il y a d'autres données statistiques qui le tracassent: "Les nouveaux cas qu'on dépiste maintenant sont des cas pour ainsi dire "frais", des cas nouveaux, qui ont une grosse charge virale et qui sont significativement contaminants, et c'est une donnée nouvelle depuis début juillet" constate Pierre Gillet. "L'intensité du virus est plus forte maintenant qu'il y a un mois".

Lorsqu'un patient est testé, la recherche de traces virales procède par "cycles d'amplification". Au bout de trente-neuf de ces cycles, le résultat est déclaré négatif. Mais il n'est pas toujours nécessaire de pousser les investigations si loin: parfois, quelques cycles d'amplification suffisent. L'analyse de microbiologie conclut alors une forte charge. C'est ce que le laboratoire de l'hôpital du Sart-Tilman montre depuis quelques jours. La moyenne des "cycles d'amplification" des cas positifs, qui avait baissé très significativement en juin, est redevenue proche du niveau de mars. Certes, sur une poignée de malades, mais donc, plus contagieux...