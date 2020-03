Covid-19 : guindailles, activités pour les seniors, conférences ... des événements sont annulés mais d'autres sont maintenus

Le coronavirus pousse les communes à prendre des mesures de précaution pour éviter la propagation de l’épidémie. A Liège, cela concerne les soirées d’étudiants ou les activités des personnes âgées. Ces activités pourraient les mettre provisoirement en danger.

"Ce sont les activités des maisons de repos, des clubs intergénérationnels, des réunions comme celle des mémés papotent. Nous demandons également que le théâtre communal du Trianon suspende ses activités. On demande aussi l’annulation des activités des jeunes car ce sont des vecteurs de maladie. Je vise notamment les fêtes qui sont organisées dans la salle de guindaille à Droixhe. Nous demandons aussi aux organisateurs privés de réfléchir au maintien de leurs événements", explique Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège.

Ces mesures ne concernent pas que la ville de Liège. A Huy, la ville a aussi décidé d’annuler des conférences ou rencontres destinées aux aînés. Du côté de Spa, les événements publics prévus au centre culturel sont temporairement interdits.

Certains événements sont maintenus comme la Tefaf

A 30 km de chez nous, à Maastricht, se tient en ce moment la Tefaf, la plus importante foire d’art et d’antiquités au monde. Malgré les risques liés au coronavirus, l’événement n’a pas été annulé. Cette foire internationale attire pourtant des milliers de visiteurs et des centaines d’exposants venus des 4 coins du monde. Mais cette année, les riches clients asiatiques et américains sont bien moins nombreux.