Covid 19 : fermeture progressive des centres de vaccination en Wallonie

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a bien avancé en Wallonie. Près de 80% (78,5%) des personnes de 18 ans et plus ont, à la date du 26 juillet, reçu une première dose et 65% sont désormais complètement vaccinées.



Conséquences : les centres de vaccination vont progressivement fermer leurs portes à partir de la mi-août. Certains resteront encore ouverts jusqu’au 31 août. C’est le cas de l’ancien Décathlon à Liège et celui de Bierset Liege Airport à Grâce-Hollogne.

Actuellement, en Province de Liège, 16 centres de vaccination sont encore opérationnels. Parmi ceux-ci, deux fermeront déjà ce samedi 31 juillet. Il s’agit du centre éphémère du Standard de Liège et celui installé dans le Hall sportif Emile Muraille à Herstal, tous deux ouverts pour une seconde et ultime semaine de vaccination.

Les personnes de plus de 41 ans qui s’y présentent reçoivent, sans prise de rendez-vous, une dose unique de Johnson & Johnson. Les autres personnes, pour la plupart, se voient administrer leur deuxième dose de Moderna pour le centre d’Herstal ou de Pfizer au centre du Standard. Marc Paquay en est le coordinateur opérationnel. " On ne refuse évidemment pas de vacciner les personnes qui viennent pour recevoir leur première dose mais on les renvoie alors vers un autre centre situé à proximité, comme le centre de Jemeppe, pour qu’elles puissent bénéficier de leur seconde dose aux alentours du 15 août."

L’ouverture de certains centres pourrait cependant se prolonger jusqu’en septembre, voire jusqu’en octobre. Cela dépendra notamment des personnes qui, en raison de la période des vacances, n’auraient pas encore pu recevoir leur deuxième dose. Mais la question d’une potentielle troisième dose se pose également. Toute la population pourrait-elle être concernée par cette troisième dose ou seules les personnes plus vulnérables seront-elles ciblées ? Et quel est le vaccin dont on administrerait une troisième dose ? "A ce stade, la question n’est pas encore tranchée" répond Sarah De-Prill pour l’Aviq " la situation devra être réévaluée à la fin du mois d’août".